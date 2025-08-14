뉴스7(광주)

[간추린 단신] 광주시, ‘SRF 제조시설’ 악취관리지역 추진 외

입력 2025.08.14 (20:02) 수정 2025.08.14 (20:17)

기준치를 넘는 악취가 발생한 광주 가연성폐기물연료화 시설에 대한 악취관리지역 지정이 추진됩니다.

광주시는 남구 양과동 SRF 제조시설에서 주민간담회를 열고 악취 문제 해결을 위해 이같은 방안을 제시했습니다.

악취방지법에 따르면 악취 관련 민원이 1년 이상 지속되고 악취가 배출허용기준을 초과하는 지역을 악취관리지역으로 지정할 수 있습니다.

광주 전통시장 6곳 소비쿠폰 할인 행사

광주 지역 6개 전통시장에서 민생회복 소비쿠폰 할인 행사가 진행됩니다.

해당 전통시장은 대인시장과 양동복개상가, 1913송정역시장 등 6곳으로 행사 참여업소에서 민생회복 소비쿠폰으로 결제하면 결제금액의 최대 10%까지 할인됩니다.

행사 진행 시장과 참여 업소 및 할인율은 광주시 누리집 공지사항에서 확인할 수 있습니다.

광주경찰, 광복절 폭주·난폭운전 단속

광주경찰청과 광주시자치경찰위원회가 광복절을 앞두고 오늘(14일) 밤부터 내일 새벽까지 이륜차 불법행위에 대한 집중단속에 나섭니다.

경찰은 주요 교차로와 폭주족 예상 집결지 등을 중심으로 폭주·난폭운전 행위에 대한 순찰과 단속을 추진할 계획입니다.

경찰은 또 이륜차 소음과 불법구조변경 등에 대해서도 합동단속에 나설 방침입니다.

폭우 속 이웃 구한 7명 ‘의로운 시민’ 선정

광주시는 지난달 기록적인 폭우 당시 이웃을 구한 시민들과 소방관 등 7명을 의로운 시민으로 선정하고 표창패를 수여했습니다.

선정된 의로운 시민은 최승일, 김인중, 정수연, 이장복, 문종준씨와 최원일, 이강준 소방관입니다.

이들은 광주에 하루에 4백 밀리미터가 넘는 폭우가 쏟아졌던 지난달 17일 빗물에 휩쓸리거나 차량 등에 고립된 시민들을 구조했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


