[궁금한 유] 전국에 단 두 곳! 광주 백범기념관이 특별한 이유

[앵커]



1945년 8월 15일.



나라를 되찾기까지 수많은 독립운동가들의 노력과 희생이 있었죠.



그 중 빼놓을 수 없는 인물이 백범 김구 선생인데요,



백범 김구 선생을 기리는 기념관이 전국에 단 2곳 있는데. 그 중 한 곳이 광주입니다.



김구 선생과 광주,전남, 어떤 인연이 있는 걸까요.



궁금한 유'에서 확인해보시죠.



