[화제현장 이곳] 광복절 앞두고 활짝 핀 나라꽃 ‘무궁화’
입력 2025.08.14 (20:12) 수정 2025.08.14 (20:19)
[앵커]
광복 80주년을 앞두고 우리나라를 상징하는 꽃 무궁화가 충북 곳곳에 활짝 피었습니다.
우리 민족의 근면성과 끈기를 닮은 꽃, 무궁화의 아름다움과 의미를 화제현장 이곳에서 만나봤습니다.
이슈
광복 80년, 다시 도약하다
