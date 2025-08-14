뉴스 9 광복 80년, 다시 도약하다

고난과 영광의 80년 인생…현대사의 산 증인 ‘광복둥이’

입력 2025.08.14 (21:39) 수정 2025.08.14 (21:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] ‘일본 멸망을 조문’…안중근 유묵에 담긴 경고

[단독] ‘일본 멸망을 조문’…안중근 유묵에 담긴 경고
필리핀 루손 섬에 끌려온 18살 경북 소녀

필리핀 루손 섬에 끌려온 18살 경북 소녀

다음
[앵커]

광복을 맞은 1945년, 그 해 태어난 이들을 '광복둥이'라고 부릅니다.

이들은 지난 80년 대한민국 현대사의 모든 순간을 함께 해왔는데요.

그 고난과 역경, 그리고 영광의 순간들을 함께 되돌아봤습니다.

신지수 기자가 만났습니다.

[리포트]

나라를 되찾은 1945년, 세상의 빛도 다시 찾아왔습니다.

하지만 기쁨은 오래가지 않았습니다.

동족상잔의 비극이 일상을 무너뜨렸습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "사이렌이 울리면 마루 뚜껑을 열어가지고 그 안에 숨거나… 하늘을 보면 그 비행기가 그냥 막 비 오듯이 폭탄을 이렇게…."]

전쟁만큼이나 고달팠던 건 배고픔, 먹고 살기 위해서라면 이역만리 어디든 가야했습니다.

[오덕희/파독 간호사/1945년생 : "6~7배 정도 받으니까 한 5~10% 정도만 남겨놓고 (집으로) 다 보냈어요. '구텐 모르겐' 이것만 배우고 갔죠."]

죽음의 위기도 숱하게 넘겼습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "(베트남에서) 지뢰 탐지 요원이 탐지를 하고 가다가 폭발이 돼가지고 폭사한 거예요. 다음은 내 차례다…."]

헌신과 희생으로, '한강의 기적'이라는 결실을 맺었지만, 그만큼 그늘도 짙었습니다.

[송수일/민주화·노동 운동 참여/1945년생 : "24시간 근무를 시키는 거에요. 기계를 세우지 못 하니까. 이건 아니다라고 해서…."]

전쟁의 폐허를 딛고 올림픽을 개최할 땐, 처음 느껴보는 자부심에 가슴이 벅차올랐습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "폐허, 전장 거기서 일어나서 올림픽이라는 그런 큰 행사를 한다는 건 전부 들떠 있고…."]

영광의 기억도 잠시, 잇단 대형 참사로 온 나라가 슬픔에 잠겼고, 엎친 데 덮친 격, 외환 위기까지 강타했습니다.

하지만 '할 수 있다'는 마음 하나로 다시 시작했습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "아마 집에 금이 없을 거예요. 어떻게든 살려야겠다 그런 정신으로 동참했던 게 아닌가…"]

피, 땀, 눈물로 이룩한 대한민국, 분열과 갈등을 넘어 미래로 나아가길 희망해봅니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "국민과 국가를 위해서 단합하고 했으면 좋겠어요. 화합하고…."]

KBS 뉴스 신지수입니다.

촬영기자:이창준 김형준 최석규/영상편집:양다운

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 고난과 영광의 80년 인생…현대사의 산 증인 ‘광복둥이’
    • 입력 2025-08-14 21:39:33
    • 수정2025-08-14 21:47:13
    뉴스 9
[앵커]

광복을 맞은 1945년, 그 해 태어난 이들을 '광복둥이'라고 부릅니다.

이들은 지난 80년 대한민국 현대사의 모든 순간을 함께 해왔는데요.

그 고난과 역경, 그리고 영광의 순간들을 함께 되돌아봤습니다.

신지수 기자가 만났습니다.

[리포트]

나라를 되찾은 1945년, 세상의 빛도 다시 찾아왔습니다.

하지만 기쁨은 오래가지 않았습니다.

동족상잔의 비극이 일상을 무너뜨렸습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "사이렌이 울리면 마루 뚜껑을 열어가지고 그 안에 숨거나… 하늘을 보면 그 비행기가 그냥 막 비 오듯이 폭탄을 이렇게…."]

전쟁만큼이나 고달팠던 건 배고픔, 먹고 살기 위해서라면 이역만리 어디든 가야했습니다.

[오덕희/파독 간호사/1945년생 : "6~7배 정도 받으니까 한 5~10% 정도만 남겨놓고 (집으로) 다 보냈어요. '구텐 모르겐' 이것만 배우고 갔죠."]

죽음의 위기도 숱하게 넘겼습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "(베트남에서) 지뢰 탐지 요원이 탐지를 하고 가다가 폭발이 돼가지고 폭사한 거예요. 다음은 내 차례다…."]

헌신과 희생으로, '한강의 기적'이라는 결실을 맺었지만, 그만큼 그늘도 짙었습니다.

[송수일/민주화·노동 운동 참여/1945년생 : "24시간 근무를 시키는 거에요. 기계를 세우지 못 하니까. 이건 아니다라고 해서…."]

전쟁의 폐허를 딛고 올림픽을 개최할 땐, 처음 느껴보는 자부심에 가슴이 벅차올랐습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "폐허, 전장 거기서 일어나서 올림픽이라는 그런 큰 행사를 한다는 건 전부 들떠 있고…."]

영광의 기억도 잠시, 잇단 대형 참사로 온 나라가 슬픔에 잠겼고, 엎친 데 덮친 격, 외환 위기까지 강타했습니다.

하지만 '할 수 있다'는 마음 하나로 다시 시작했습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "아마 집에 금이 없을 거예요. 어떻게든 살려야겠다 그런 정신으로 동참했던 게 아닌가…"]

피, 땀, 눈물로 이룩한 대한민국, 분열과 갈등을 넘어 미래로 나아가길 희망해봅니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "국민과 국가를 위해서 단합하고 했으면 좋겠어요. 화합하고…."]

KBS 뉴스 신지수입니다.

촬영기자:이창준 김형준 최석규/영상편집:양다운
신지수
신지수 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

광복 80년, 다시 도약하다

더보기
‘광복 조국에서 환하게’…AI로 복원한 독립운동가

‘광복 조국에서 환하게’…AI로 복원한 독립운동가
“잊지 않겠습니다”…위안부 피해자 추모 잇따라

“잊지 않겠습니다”…위안부 피해자 추모 잇따라
민족 저항의 상징, 나라꽃 ‘무궁화’…곳곳에 활짝

민족 저항의 상징, 나라꽃 ‘무궁화’…곳곳에 활짝
AI로 살아난 손기정 선수…서울이 불러낸 80년 전 그날

AI로 살아난 손기정 선수…서울이 불러낸 80년 전 그날

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.