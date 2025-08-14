울산 플랜트건설 노사, 올해 임단협 타결
입력 2025.08.14 (21:58) 수정 2025.08.14 (22:02)
울산지역 플랜트건설 노사의 올해 임금·단체협약이 타결됐습니다.
민주노총 전국플랜트건설노조 울산지부는 오늘(14일) "임단협 잠정 합의안을 표결에 부친 결과 조합원 80%의 찬성으로 가결됐다"고 밝혔습니다.
합의안은 일급 8천 원 인상과 유급 휴일 확대, 휴가권 보장 등을 담고 있습니다.
