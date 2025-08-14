진하해수욕장 인근서 보트 전복…2명 구조
입력 2025.08.14 (21:58) 수정 2025.08.14 (22:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(14일) 오전 9시 45분쯤 울산 울주군 진하해수욕장 인근에서 모터보트가 뒤집혀 2명이 물에 빠졌습니다.
신고 직후 해경은 보트 주변에 있던 어선에 알리고 경비함정 등을 보내 승선원들을 구조했습니다.
해경은 사고 보트를 예인 조치한 뒤 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
신고 직후 해경은 보트 주변에 있던 어선에 알리고 경비함정 등을 보내 승선원들을 구조했습니다.
해경은 사고 보트를 예인 조치한 뒤 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 진하해수욕장 인근서 보트 전복…2명 구조
-
- 입력 2025-08-14 21:58:52
- 수정2025-08-14 22:02:33
오늘(14일) 오전 9시 45분쯤 울산 울주군 진하해수욕장 인근에서 모터보트가 뒤집혀 2명이 물에 빠졌습니다.
신고 직후 해경은 보트 주변에 있던 어선에 알리고 경비함정 등을 보내 승선원들을 구조했습니다.
해경은 사고 보트를 예인 조치한 뒤 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
신고 직후 해경은 보트 주변에 있던 어선에 알리고 경비함정 등을 보내 승선원들을 구조했습니다.
해경은 사고 보트를 예인 조치한 뒤 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.