진하해수욕장 인근서 보트 전복…2명 구조

오늘(14일) 오전 9시 45분쯤 울산 울주군 진하해수욕장 인근에서 모터보트가 뒤집혀 2명이 물에 빠졌습니다.



신고 직후 해경은 보트 주변에 있던 어선에 알리고 경비함정 등을 보내 승선원들을 구조했습니다.



해경은 사고 보트를 예인 조치한 뒤 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



