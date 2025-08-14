8월 울산 아파트 입주전망지수 큰 폭 하락

동영상 고정 취소

정부의 수도권 부동산 규제 여파가 확산하며 울산 아파트 입주전망지수도 큰 폭으로 하락했습니다.



주택산업연구원에 따르면 8월 울산 아파트 입주전망지수는 한 달 전보다 21.5p 낮은 78.5를 기록했습니다.



이 같은 하락 폭은 광역시 가운데 최고치입니다.



울산의 아파트 입주전망지수는 지난 4월부터 넉 달 연속 기준치 100 이상을 기록하며 상승세를 이어왔지만, 한 달 새 큰 폭으로 떨어졌습니다.



