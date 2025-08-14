박형준 시장, 경제부총리에 내년도 국비 요청

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

박형준 부산시장은 오늘(14일) 구윤철 경제부총리를 만나 내년도 부산 현안 사업에 대해 국비 지원을 요청했습니다.



요청한 주요 사업은 가덕도신공항 건설 15조 6천580억 원, 해수 담수화 실증시설 385억 원 등입니다.



또 부산형 광역급행철도, 도시철도 정관선 건설에 대한 국비 지원과 예비타당성 조사 등 행정 절차의 조속한 통과를 요청했습니다.



