박형준 시장, 경제부총리에 내년도 국비 요청
입력 2025.08.14 (22:00) 수정 2025.08.14 (22:17)
박형준 부산시장은 오늘(14일) 구윤철 경제부총리를 만나 내년도 부산 현안 사업에 대해 국비 지원을 요청했습니다.
요청한 주요 사업은 가덕도신공항 건설 15조 6천580억 원, 해수 담수화 실증시설 385억 원 등입니다.
또 부산형 광역급행철도, 도시철도 정관선 건설에 대한 국비 지원과 예비타당성 조사 등 행정 절차의 조속한 통과를 요청했습니다.
박형준 부산시장은 오늘(14일) 구윤철 경제부총리를 만나 내년도 부산 현안 사업에 대해 국비 지원을 요청했습니다.
