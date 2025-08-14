부산 온열질환자 126명…폭염경보 속 증가 우려

동영상 고정 취소

부산 중부지역에 폭염경보가 확대 발효된 가운데 온열질환 환자 발생이 늘 것으로 보입니다.



질병관리청 통계를 보면 올해 부산 온열질환 환자 수는 126명이며 이 가운데 추정 사망자는 1명입니다.



특히 이 수치는 지난해 전체 온열질환자 수 129명에 육박한 것으로, 앞으로 폭염에 따라 더 늘어날 전망입니다.



