부산서도 제80주년 광복절 경축 행사 개최

제80주년 광복절 경축 행사가 내일 오전 부산시민회관에서 광복회원과 시민 등 천200여 명이 참석한 가운데 열립니다.



특히 이번 행사에는 부산 독립운동가 안희제 선생의 생애와 사상을 조명하는 공연을 선보입니다.



행사에 앞서 부산 지역 주요 인사들은 광복기념관 위패 봉안소를 찾아 애국선열에게 참배할 예정입니다.



