광복절 앞두고 이륜차 폭주 행위 특별 단속
입력 2025.08.14 (22:03) 수정 2025.08.14 (22:19)
광복절을 앞두고 부산경찰청이 이륜차 폭주 행위 특별 단속에 나섭니다.
부산경찰청은 부산 지역 예상 이동로와 주요 집결지에 경찰 기동대와 싸이카순찰대 등 경력 420명을 투입해 이륜차 폭주 행위 단속을 벌일 예정입니다.
경찰은 검거하지 못한 폭주족의 경우 채증을 통해 추적하고 사후 처벌하기로 했습니다.
