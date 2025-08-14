해경, 금어기 꽃게 불법 포획 어선 적발

동영상 고정 취소

군산해양경찰서가 금어기를 어긴 어선을 적발했습니다.



이 어선은 지난 12일 정오쯤 군산 비응항 인근 해상에서 불법으로 포획한 꽃게를 싣고 가다 단속됐습니다.



이 과정에서 꽃게를 상자째 바다에 버리기도 했습니다.



해경은 꽃게 금어기인 오는 20일까지, 불법 포획을 막기 위한 감시 활동을 강화하기로 했습니다.



