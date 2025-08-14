음성서 SUV 후진 사고…집배원 다쳐

동영상 고정 취소

어제(13일) 낮 1시쯤, 음성군 맹동면의 한 도로에서 40대 A 씨가 몰던 SUV가 후진해 뒤에 있던 오토바이를 들이받았습니다.



이 사고로 오토바이를 몰던 40대 집배원 B 씨가 다리를 다쳐 병원에서 치료를 받았습니다.



경찰은 A 씨가 기어를 잘못 넣은 채 가속 페달을 밟아 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



