충주서 고속도로 달리던 화물차 불
입력 2025.08.14 (22:10) 수정 2025.08.14 (22:35)
오늘 오후 3시 40분쯤 평택제천고속도로 제천 방향 동충주 나들목 근처에서 한 50대가 운전하던 11톤 화물차에서 불이 나 차 일부를 태우고 50여 분 만에 꺼졌습니다.
운전자는 바퀴에서 불꽃이 튀는 것을 보고 대피해 인명 피해는 없는 것으로 알려진 가운데, 경찰은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
민수아 기자 msa46@kbs.co.kr
