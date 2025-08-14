충주서 고속도로 달리던 화물차 불

동영상 고정 취소

오늘 오후 3시 40분쯤 평택제천고속도로 제천 방향 동충주 나들목 근처에서 한 50대가 운전하던 11톤 화물차에서 불이 나 차 일부를 태우고 50여 분 만에 꺼졌습니다.



운전자는 바퀴에서 불꽃이 튀는 것을 보고 대피해 인명 피해는 없는 것으로 알려진 가운데, 경찰은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



