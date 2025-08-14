충북교육청-보은군, 공공 공부방 설치

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

보은군에 공공 공부방이 설치됩니다.



충청북도교육청과 보은군은 보은읍 교사리에 학생 25명이 이용할 수 있는 149㎡ 규모의 공공 공부방을 만들기로 했습니다.



교육청은 프로그램 구성과 학생 모집 등을, 보은군은 시설 관리·운영과 인력 채용을 맡습니다.



