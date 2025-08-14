충북교육청-보은군, 공공 공부방 설치
입력 2025.08.14 (22:11) 수정 2025.08.14 (22:38)
보은군에 공공 공부방이 설치됩니다.
충청북도교육청과 보은군은 보은읍 교사리에 학생 25명이 이용할 수 있는 149㎡ 규모의 공공 공부방을 만들기로 했습니다.
교육청은 프로그램 구성과 학생 모집 등을, 보은군은 시설 관리·운영과 인력 채용을 맡습니다.
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
