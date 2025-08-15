현대청운중 여자축구부, 전국 대회 5연패
입력 2025.08.15 (08:04) 수정 2025.08.15 (09:19)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산 현대청운중학교 여자축구부가 전국 여자축구선수권대회 5연패를 달성했습니다.
현대청운중은 결승에서 충북 예성여중을 5 대 0으로 누르고 우승을 차지했습니다.
이로써 현대청운중은 2021년부터 5년 연속 전국 여자축구선수권대회를 제패했으며, 오는 11월 추계한국여자축구 연맹전에서도 우승하면 올 시즌 전관왕을 달성하게 됩니다.
현대청운중은 결승에서 충북 예성여중을 5 대 0으로 누르고 우승을 차지했습니다.
이로써 현대청운중은 2021년부터 5년 연속 전국 여자축구선수권대회를 제패했으며, 오는 11월 추계한국여자축구 연맹전에서도 우승하면 올 시즌 전관왕을 달성하게 됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 현대청운중 여자축구부, 전국 대회 5연패
-
- 입력 2025-08-15 08:04:07
- 수정2025-08-15 09:19:17
울산 현대청운중학교 여자축구부가 전국 여자축구선수권대회 5연패를 달성했습니다.
현대청운중은 결승에서 충북 예성여중을 5 대 0으로 누르고 우승을 차지했습니다.
이로써 현대청운중은 2021년부터 5년 연속 전국 여자축구선수권대회를 제패했으며, 오는 11월 추계한국여자축구 연맹전에서도 우승하면 올 시즌 전관왕을 달성하게 됩니다.
현대청운중은 결승에서 충북 예성여중을 5 대 0으로 누르고 우승을 차지했습니다.
이로써 현대청운중은 2021년부터 5년 연속 전국 여자축구선수권대회를 제패했으며, 오는 11월 추계한국여자축구 연맹전에서도 우승하면 올 시즌 전관왕을 달성하게 됩니다.
-
-
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr박영하 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.