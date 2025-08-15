경남·부산연구원, 연말까지 ‘행정 통합’ 연구 용역
입력 2025.08.15 (08:11) 수정 2025.08.15 (09:23)
경남연구원과 부산연구원이 올 연말까지 부산·경남 행정통합과 관련한 공동 연구 용역을 진행합니다.
경남·부산연구원은 공론화위원회 논의 과제와 시도민 건의 특례 발굴, 기본구상안 구체화 등 실질적인 공론화 추진을 위한 다각적인 연구를 할 예정입니다.
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr
