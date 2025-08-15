경남 수출 호조·제조 회복세…소비 부진·물가 상승
입력 2025.08.15 (08:11) 수정 2025.08.15 (09:23)
지난 6월 경남의 제조업 생산은 1년 전보다 1.8% 감소해 전달 -2.9%에 비해 감소 폭이 줄었습니다.
수출은 전자·전기제품의 호조로 1년 새 17.2% 늘었습니다.
반면, 대형 소매점과 백화점, 대형 마트 판매액은 1년 전보다 줄었고, 소비자물가지수 상승률은 2.2%로 전달보다 높아졌습니다.
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr
