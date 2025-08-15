경남 고용률 63%…7월 기준 ‘역대 최고’
입력 2025.08.15 (08:12) 수정 2025.08.15 (09:23)
지난달 경남의 고용률이 7월 기준 역대 최고치를 기록했습니다.
통계청 자료에 따르면, 지난달 경남의 고용률은 63%로 지난해 같은 기간보다 1%p 늘었고, 취업자는 179만 명으로 약 2% 늘어난 것으로 집계됐습니다.
또, 경제활동 참가율도 64.3%로 2%p 증가했습니다.
