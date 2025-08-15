말다툼하다 지인에 흉기, 60대 체포
입력 2025.08.15 (08:18) 수정 2025.08.15 (09:26)
대구 동부경찰서는 말다툼을 벌이던 지인에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의로 60대 A씨를 체포했습니다.
A씨는 어제 오후 4시쯤 대구시 동구 지묘동의 한 노상에서 친구 사이였던 60대 피해자와 말다툼하던 중 목 부위에 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 A씨가 피해자와 다투기 전부터 흉기를 소지하고 있었다며 살인 미수 혐의를 적용해 조사하고 있습니다.
- 입력 2025-08-15 08:18:14
- 수정2025-08-15 09:26:26
류재현 기자 jae@kbs.co.kr
