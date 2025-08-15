한림대, 교육부 대학혁신평가 ‘최우수’
입력 2025.08.15 (09:10) 수정 2025.08.15 (09:50)
교육부와 한국연구재단이 주관한 대학혁신지원사업평가에서 한림대학교가 교육혁신부문 최우수등급을 받았습니다.
한림대는 의료바이오와 인공지능 등 학사구조 개편, 제약 없는 전공 변경 제도 등으로 높은 점수를 받았습니다.
이에 따라, 한림대는 사업비 80억 원을 확보했다고 설명했습니다.
교육부와 한국연구재단이 주관한 대학혁신지원사업평가에서 한림대학교가 교육혁신부문 최우수등급을 받았습니다.
