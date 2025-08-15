심층K 광복 80년, 다시 도약하다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

입력 2025.08.15 (10:00)

80년 전 오늘(15일), 한민족은 빛을 되찾았습니다. 칠흑 같던 35년 일제 강점에서 벗어나 소원하던 광복을 맞았던 그해, 축복과 함께 '광복둥이'가 태어납니다.

기쁨도 잠시, 광복둥이들은 곧바로 동족상잔의 비극을 맞이합니다. 전쟁 뒤에는 지긋지긋한 가난과 싸워야 했습니다.

전쟁과 가난, 경제성장과 민주화 등 격동의 시기를 지나 지금의 대한민국에 이르기까지, 독립 국가의 첫 세대인 광복둥이들은 누구보다 헌신했습니다.

굴곡진 현대사를 온몸으로 관통한 광복둥이들이 기억하는 80년 대한민국의 고난과 역경, 영광의 순간순간들을 함께 들어보시죠.

