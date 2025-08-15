심층K 광복 80년, 다시 도약하다

“마저 싸워달라”…필리핀 일본군 위안부 피해자의 한 맺힌 절규

입력 2025.08.15 (11:00) 수정 2025.08.15 (11:17)

80여년 전, 제2차 세계대전을 벌인 일본은 우리나라뿐 아니라 아시아 지역의 여성들도 위안소로 강제 동원했습니다.

일본이 제대로 된 사과도, 피해자들에게 법적 배상도 하지 않은 상태에서 긴 시간이 흘렀고, 이제는 역사의 증언자들 대부분이 세상을 떠났습니다.

KBS는 광복 80년을 맞아, 필리핀 일본군 위안부 피해 생존자 나르시사 클라베리아 할머니와 지난해 세상을 떠난 피해자 에스텔리다 디 할머니의 유족을 직접 만났습니다.

두 할머니는 2019년 11월 서울에서 열린 수요시위에도 직접 참석해 일본을 향해 공식 사과를 요구한 바 있습니다.

전쟁이 끝났어도, 평생 전쟁의 고통을 안고 살아온 피해자들.

클라베리아 할머니와 에스텔리다 할머니의 딸이 하고 싶은 말이 영상에 담겨있습니다.

영상편집 김기우

80여년 전, 제2차 세계대전을 벌인 일본은 우리나라뿐 아니라 아시아 지역의 여성들도 위안소로 강제 동원했습니다.

일본이 제대로 된 사과도, 피해자들에게 법적 배상도 하지 않은 상태에서 긴 시간이 흘렀고, 이제는 역사의 증언자들 대부분이 세상을 떠났습니다.

KBS는 광복 80년을 맞아, 필리핀 일본군 위안부 피해 생존자 나르시사 클라베리아 할머니와 지난해 세상을 떠난 피해자 에스텔리다 디 할머니의 유족을 직접 만났습니다.

두 할머니는 2019년 11월 서울에서 열린 수요시위에도 직접 참석해 일본을 향해 공식 사과를 요구한 바 있습니다.

전쟁이 끝났어도, 평생 전쟁의 고통을 안고 살아온 피해자들.

클라베리아 할머니와 에스텔리다 할머니의 딸이 하고 싶은 말이 영상에 담겨있습니다.

영상편집 김기우
최민영 기자
김재현 기자
하정현 기자

공지·정정

