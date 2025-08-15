정치 광복 80년, 다시 도약하다

이 대통령 “재외동포 희생에 대한민국 눈부신 성취…국격 높여 보답”

입력 2025.08.15 (11:30) 수정 2025.08.15 (11:34)

이재명 대통령은 “지난 80년 동안 재외동포 여러분의 희생과 헌신에 힘입어 대한민국은 눈부신 성취를 이뤘다”며 “대한민국의 국력을 키우고 국격을 높이는 것이 성원에 보답하는 길이라 믿는다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(15일) 제80주년 광복절을 맞아 재외동포들을 대상으로 특별 메시지를 내고 이같이 밝히며 “조국의 독립이란 숭고한 목표를 위해 머나먼 타국에서도 뜨겁게 헌신하신 무수한 재외동포들이 계셨다는 사실을 또렷이 기억한다”고 말했습니다.

이어 “재외동포 여러분께서는 광복 이후에도 조국이 위기에 처할 때마다 조국을 지켜주셨다”며 “독재의 억압에 맞서 조국의 민주화를 위해 함께 노력해 주셨고 12·3 내란 극복 과정에서도 아낌없는 연대로 힘을 모아주셨다”고 했습니다.

이 대통령은 “언제 어디서나 빛나는 애국심을 발휘해 주신 재외동포들의 불굴의 역사를 대한민국은 영원히 잊지 않을 것”이라고 말했습니다.

이 대통령은 또 “재외동포 사회도 비약적 발전을 이뤄냈다”며 “이러한 빛나는 활약이 다음 세대에도 이어질 수 있도록 더 꼼꼼히 챙겨나가고, 차세대 동포들이 한국인이라는 자긍심과 정체성을 지켜가며 인재로 성장할 수 있도록 지원을 더욱 확대해 나가겠다”고 강조했습니다.

그러면서 “언제나 자랑스러운 조국, 믿고 기댈 수 있는 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  • 이 대통령 “재외동포 희생에 대한민국 눈부신 성취…국격 높여 보답”
    • 입력 2025-08-15 11:30:35
    • 수정2025-08-15 11:34:39
    정치
손서영
손서영 기자

