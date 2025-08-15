부산국제영화제 ‘다큐멘터리 교류장’ 신설
입력 2025.08.15 (10:10) 수정 2025.08.15 (14:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올해 부산국제영화제 기간 '아시아콘텐츠 마켓'에서 다큐멘터리 관계자들이 참여하는 '독스퀘어' 프로그램이 신설됩니다.
독스퀘어는 다큐멘터리 창작자부터 영화제 프로그래머, 배급사까지 산업 전반의 관계자가 교류할 수 있는 장입니다.
독스퀘어는 특히 아시아 다큐멘터리 산업을 다각도로 조망하는 프로그램 7개로 구성되며 다음 달 20일부터 사흘간 벡스코 제2전시장에서 열립니다.
독스퀘어는 다큐멘터리 창작자부터 영화제 프로그래머, 배급사까지 산업 전반의 관계자가 교류할 수 있는 장입니다.
독스퀘어는 특히 아시아 다큐멘터리 산업을 다각도로 조망하는 프로그램 7개로 구성되며 다음 달 20일부터 사흘간 벡스코 제2전시장에서 열립니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산국제영화제 ‘다큐멘터리 교류장’ 신설
-
- 입력 2025-08-15 10:10:33
- 수정2025-08-15 14:28:27
올해 부산국제영화제 기간 '아시아콘텐츠 마켓'에서 다큐멘터리 관계자들이 참여하는 '독스퀘어' 프로그램이 신설됩니다.
독스퀘어는 다큐멘터리 창작자부터 영화제 프로그래머, 배급사까지 산업 전반의 관계자가 교류할 수 있는 장입니다.
독스퀘어는 특히 아시아 다큐멘터리 산업을 다각도로 조망하는 프로그램 7개로 구성되며 다음 달 20일부터 사흘간 벡스코 제2전시장에서 열립니다.
독스퀘어는 다큐멘터리 창작자부터 영화제 프로그래머, 배급사까지 산업 전반의 관계자가 교류할 수 있는 장입니다.
독스퀘어는 특히 아시아 다큐멘터리 산업을 다각도로 조망하는 프로그램 7개로 구성되며 다음 달 20일부터 사흘간 벡스코 제2전시장에서 열립니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.