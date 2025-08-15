부산국제영화제 ‘다큐멘터리 교류장’ 신설

동영상 고정 취소

올해 부산국제영화제 기간 '아시아콘텐츠 마켓'에서 다큐멘터리 관계자들이 참여하는 '독스퀘어' 프로그램이 신설됩니다.



독스퀘어는 다큐멘터리 창작자부터 영화제 프로그래머, 배급사까지 산업 전반의 관계자가 교류할 수 있는 장입니다.



독스퀘어는 특히 아시아 다큐멘터리 산업을 다각도로 조망하는 프로그램 7개로 구성되며 다음 달 20일부터 사흘간 벡스코 제2전시장에서 열립니다.



