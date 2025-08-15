부산진해경제구역청, 입주기업 애로 개선 협력
입력 2025.08.15 (10:10) 수정 2025.08.15 (14:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산진해경제자유구역청이 대내외 불확실성에 따른 입주기업들의 애로사항을 해결하기 위해 협력을 강화하기로 했습니다.
이에 따라 입주기업협의회를 중심으로 새 정부 에너지 정책 방향에 대한 기업 맞춤형 대응 방안과 산업단지 종사자들의 통근 개선 방안 등을 마련합니다.
또 이달부터는 각 입주기업의 경영 비결을 상호 공유할 수 있게 찾아가는 현장 탐방 프로그램을 추진할 예정입니다.
이에 따라 입주기업협의회를 중심으로 새 정부 에너지 정책 방향에 대한 기업 맞춤형 대응 방안과 산업단지 종사자들의 통근 개선 방안 등을 마련합니다.
또 이달부터는 각 입주기업의 경영 비결을 상호 공유할 수 있게 찾아가는 현장 탐방 프로그램을 추진할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산진해경제구역청, 입주기업 애로 개선 협력
-
- 입력 2025-08-15 10:10:49
- 수정2025-08-15 14:28:27
부산진해경제자유구역청이 대내외 불확실성에 따른 입주기업들의 애로사항을 해결하기 위해 협력을 강화하기로 했습니다.
이에 따라 입주기업협의회를 중심으로 새 정부 에너지 정책 방향에 대한 기업 맞춤형 대응 방안과 산업단지 종사자들의 통근 개선 방안 등을 마련합니다.
또 이달부터는 각 입주기업의 경영 비결을 상호 공유할 수 있게 찾아가는 현장 탐방 프로그램을 추진할 예정입니다.
이에 따라 입주기업협의회를 중심으로 새 정부 에너지 정책 방향에 대한 기업 맞춤형 대응 방안과 산업단지 종사자들의 통근 개선 방안 등을 마련합니다.
또 이달부터는 각 입주기업의 경영 비결을 상호 공유할 수 있게 찾아가는 현장 탐방 프로그램을 추진할 예정입니다.
-
-
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr이이슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.