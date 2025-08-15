부산진해경제구역청, 입주기업 애로 개선 협력

동영상 고정 취소

부산진해경제자유구역청이 대내외 불확실성에 따른 입주기업들의 애로사항을 해결하기 위해 협력을 강화하기로 했습니다.



이에 따라 입주기업협의회를 중심으로 새 정부 에너지 정책 방향에 대한 기업 맞춤형 대응 방안과 산업단지 종사자들의 통근 개선 방안 등을 마련합니다.



또 이달부터는 각 입주기업의 경영 비결을 상호 공유할 수 있게 찾아가는 현장 탐방 프로그램을 추진할 예정입니다.



