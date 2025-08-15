동해 무릉제 간이 점포 운영 업체 모집

동영상 고정 취소

동해문화관광재단은 다음 달(9월)에 열리는 동해 무릉제에 간이 점포를 운영할 업체를 모집합니다.



모집 분야는 웰빙 체험과 청소년 체험, 일반 공예 체험, 기관·단체·기업의 홍보 체험 등이며, 운영 희망 업체는 오는 18일부터 21일까지 동해문화관광재단을 방문해 신청하면 됩니다.



한편, 제38회 동해 무릉제는 다음 달(9월) 18일부터 21일까지 나흘간 동해 웰빙레포츠타운 일원에서 열립니다.



