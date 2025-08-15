양산도서관 ‘김복동 평화도서관’ 선포…현판 제막
입력 2025.08.15 (10:24) 수정 2025.08.15 (14:25)
광복 80주년과 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아, 경상남도교육청이 어제(14일) 양산도서관에서 '김복동 평화도서관' 현판 제막식을 열었습니다.
고 김복동 할머니는 양산 출신의 일본군 위안부 피해자로, 피해 사실을 국제 사회에 증언하며 평화와 인권의 가치를 알렸습니다.
- 양산도서관 ‘김복동 평화도서관’ 선포…현판 제막
- 입력 2025-08-15 10:24:51
- 수정2025-08-15 14:25:40
김소영 기자 kantapia@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.