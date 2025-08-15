영천 친환경 비료 베트남 수출길 열어
영천에서 생산된 친환경 유기질 액상 비료가 베트남 수출길에 올랐습니다.
영천시는 지역 내 한 농업회사법인이 돼지 오줌 발효액을 이용한 유기질 액상 비료 50톤을 베트남으로 수출했다고 밝혔습니다.
한편 영천시는 이 액상 비료가 축산 폐기물 분뇨를 재활용하는 만큼 관련 제품과 기술 추가 개발을 적극 지원하기로 했습니다.
