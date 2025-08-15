교통공사, 서문시장역 대합실·엘리베이터 공사

동영상 고정 취소

대구교통공사가 내년 4월 준공을 목표로 서문시장역 대합실을 확장하고 승강장과 대합실을 연결하는 엘리베이터를 설치합니다.



공사 기간 중 다음 달까지는 교각 기초 공사로 인해 도로 양방향 1개 차로가 축소돼 교통 불편이 예상됩니다.



앞서 지난달 서문시장역 출입구 3곳에는 상·하행 에스컬레이터가 설치됐습니다.



