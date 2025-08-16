여 “친일 후예, 광복절 모욕”…야 “국민임명식, 자화자찬 쇼”
입력 2025.08.16 (21:09) 수정 2025.08.16 (21:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
광복 80주년을 맞아 열린 어제(15일) 기념 행사를 두고 정치권은 오늘(16일)도 시끄러웠습니다.
민주당은 안철수 의원의 이 시위 장면을 '정치적 쇼'라고 공격한 반면, 국민의 힘은 이재명 대통령 국민 임명식이야말로 '자화자찬 쇼'라며 평가절하했습니다.
정새배 기잡니다.
[리포트]
광복절 경축식에서 '조국·윤미향 사면' 반대 시위를 벌인 국민의힘 안철수 의원.
더불어민주당은 당 대표 선거를 위한 '정치적 쇼'라고 직격했습니다.
국민의힘을 향해서도 계엄과 내란을 방조하고 옹호해 친일 부역자와 다름 없다며, 청산해야 한다고 거듭 주장했습니다.
[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했습니까?"]
국민의힘은 이재명 대통령 국민임명식을 정조준했습니다.
국민 혈세를 탕진한 '자화자찬 쇼'였다며, 국민을 통합해야 할 광복절을 국민을 편가르는 반쪽짜리 국경일로 전락시켰다고 비판했습니다.
[최은석/국민의힘 수석대변인 : "윤미향의 사면을 강행하고, 대통령의 변호인단을 '청문회 없는 요직'에 앉히는 등 '내 편'만 챙기는 '진영의 대변자"라고 하는 것이 더 어울리는 표현일 것입니다."]
개혁신당도 광복의 의미를 훼손하는 정치적 사면이 아니라, 민생 회복과 통합 행보에 나서야 한다며 이 대통령 비판에 동참했습니다.
이런 가운데 광복절 특별 사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표는 이틀 연속 소셜 미디어에 게시물을 올리며 정치 활동 재개에 시동을 걸었습니다.
KBS 뉴스 정새배입니다.
영상편집:이형주/그래픽:여현수
광복 80주년을 맞아 열린 어제(15일) 기념 행사를 두고 정치권은 오늘(16일)도 시끄러웠습니다.
민주당은 안철수 의원의 이 시위 장면을 '정치적 쇼'라고 공격한 반면, 국민의 힘은 이재명 대통령 국민 임명식이야말로 '자화자찬 쇼'라며 평가절하했습니다.
정새배 기잡니다.
[리포트]
광복절 경축식에서 '조국·윤미향 사면' 반대 시위를 벌인 국민의힘 안철수 의원.
더불어민주당은 당 대표 선거를 위한 '정치적 쇼'라고 직격했습니다.
국민의힘을 향해서도 계엄과 내란을 방조하고 옹호해 친일 부역자와 다름 없다며, 청산해야 한다고 거듭 주장했습니다.
[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했습니까?"]
국민의힘은 이재명 대통령 국민임명식을 정조준했습니다.
국민 혈세를 탕진한 '자화자찬 쇼'였다며, 국민을 통합해야 할 광복절을 국민을 편가르는 반쪽짜리 국경일로 전락시켰다고 비판했습니다.
[최은석/국민의힘 수석대변인 : "윤미향의 사면을 강행하고, 대통령의 변호인단을 '청문회 없는 요직'에 앉히는 등 '내 편'만 챙기는 '진영의 대변자"라고 하는 것이 더 어울리는 표현일 것입니다."]
개혁신당도 광복의 의미를 훼손하는 정치적 사면이 아니라, 민생 회복과 통합 행보에 나서야 한다며 이 대통령 비판에 동참했습니다.
이런 가운데 광복절 특별 사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표는 이틀 연속 소셜 미디어에 게시물을 올리며 정치 활동 재개에 시동을 걸었습니다.
KBS 뉴스 정새배입니다.
영상편집:이형주/그래픽:여현수
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 여 “친일 후예, 광복절 모욕”…야 “국민임명식, 자화자찬 쇼”
-
- 입력 2025-08-16 21:09:04
- 수정2025-08-16 21:20:06
[앵커]
광복 80주년을 맞아 열린 어제(15일) 기념 행사를 두고 정치권은 오늘(16일)도 시끄러웠습니다.
민주당은 안철수 의원의 이 시위 장면을 '정치적 쇼'라고 공격한 반면, 국민의 힘은 이재명 대통령 국민 임명식이야말로 '자화자찬 쇼'라며 평가절하했습니다.
정새배 기잡니다.
[리포트]
광복절 경축식에서 '조국·윤미향 사면' 반대 시위를 벌인 국민의힘 안철수 의원.
더불어민주당은 당 대표 선거를 위한 '정치적 쇼'라고 직격했습니다.
국민의힘을 향해서도 계엄과 내란을 방조하고 옹호해 친일 부역자와 다름 없다며, 청산해야 한다고 거듭 주장했습니다.
[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했습니까?"]
국민의힘은 이재명 대통령 국민임명식을 정조준했습니다.
국민 혈세를 탕진한 '자화자찬 쇼'였다며, 국민을 통합해야 할 광복절을 국민을 편가르는 반쪽짜리 국경일로 전락시켰다고 비판했습니다.
[최은석/국민의힘 수석대변인 : "윤미향의 사면을 강행하고, 대통령의 변호인단을 '청문회 없는 요직'에 앉히는 등 '내 편'만 챙기는 '진영의 대변자"라고 하는 것이 더 어울리는 표현일 것입니다."]
개혁신당도 광복의 의미를 훼손하는 정치적 사면이 아니라, 민생 회복과 통합 행보에 나서야 한다며 이 대통령 비판에 동참했습니다.
이런 가운데 광복절 특별 사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표는 이틀 연속 소셜 미디어에 게시물을 올리며 정치 활동 재개에 시동을 걸었습니다.
KBS 뉴스 정새배입니다.
영상편집:이형주/그래픽:여현수
광복 80주년을 맞아 열린 어제(15일) 기념 행사를 두고 정치권은 오늘(16일)도 시끄러웠습니다.
민주당은 안철수 의원의 이 시위 장면을 '정치적 쇼'라고 공격한 반면, 국민의 힘은 이재명 대통령 국민 임명식이야말로 '자화자찬 쇼'라며 평가절하했습니다.
정새배 기잡니다.
[리포트]
광복절 경축식에서 '조국·윤미향 사면' 반대 시위를 벌인 국민의힘 안철수 의원.
더불어민주당은 당 대표 선거를 위한 '정치적 쇼'라고 직격했습니다.
국민의힘을 향해서도 계엄과 내란을 방조하고 옹호해 친일 부역자와 다름 없다며, 청산해야 한다고 거듭 주장했습니다.
[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했습니까?"]
국민의힘은 이재명 대통령 국민임명식을 정조준했습니다.
국민 혈세를 탕진한 '자화자찬 쇼'였다며, 국민을 통합해야 할 광복절을 국민을 편가르는 반쪽짜리 국경일로 전락시켰다고 비판했습니다.
[최은석/국민의힘 수석대변인 : "윤미향의 사면을 강행하고, 대통령의 변호인단을 '청문회 없는 요직'에 앉히는 등 '내 편'만 챙기는 '진영의 대변자"라고 하는 것이 더 어울리는 표현일 것입니다."]
개혁신당도 광복의 의미를 훼손하는 정치적 사면이 아니라, 민생 회복과 통합 행보에 나서야 한다며 이 대통령 비판에 동참했습니다.
이런 가운데 광복절 특별 사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표는 이틀 연속 소셜 미디어에 게시물을 올리며 정치 활동 재개에 시동을 걸었습니다.
KBS 뉴스 정새배입니다.
영상편집:이형주/그래픽:여현수
-
-
정새배 기자 newboat@kbs.co.kr정새배 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.