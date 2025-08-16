여 “친일 후예, 광복절 모욕”…야 “국민임명식, 자화자찬 쇼”

동영상 고정 취소

[앵커]



광복 80주년을 맞아 열린 어제(15일) 기념 행사를 두고 정치권은 오늘(16일)도 시끄러웠습니다.



민주당은 안철수 의원의 이 시위 장면을 '정치적 쇼'라고 공격한 반면, 국민의 힘은 이재명 대통령 국민 임명식이야말로 '자화자찬 쇼'라며 평가절하했습니다.



정새배 기잡니다.



[리포트]



광복절 경축식에서 '조국·윤미향 사면' 반대 시위를 벌인 국민의힘 안철수 의원.



더불어민주당은 당 대표 선거를 위한 '정치적 쇼'라고 직격했습니다.



국민의힘을 향해서도 계엄과 내란을 방조하고 옹호해 친일 부역자와 다름 없다며, 청산해야 한다고 거듭 주장했습니다.



[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했습니까?"]



국민의힘은 이재명 대통령 국민임명식을 정조준했습니다.



국민 혈세를 탕진한 '자화자찬 쇼'였다며, 국민을 통합해야 할 광복절을 국민을 편가르는 반쪽짜리 국경일로 전락시켰다고 비판했습니다.



[최은석/국민의힘 수석대변인 : "윤미향의 사면을 강행하고, 대통령의 변호인단을 '청문회 없는 요직'에 앉히는 등 '내 편'만 챙기는 '진영의 대변자"라고 하는 것이 더 어울리는 표현일 것입니다."]



개혁신당도 광복의 의미를 훼손하는 정치적 사면이 아니라, 민생 회복과 통합 행보에 나서야 한다며 이 대통령 비판에 동참했습니다.



이런 가운데 광복절 특별 사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표는 이틀 연속 소셜 미디어에 게시물을 올리며 정치 활동 재개에 시동을 걸었습니다.



KBS 뉴스 정새배입니다.



영상편집:이형주/그래픽:여현수



