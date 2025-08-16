우리 식물 ‘잃어버린 이름’, 광복 80주년 맞아 되찾았다

동영상 고정 취소

일제강점기, 일본식 이름을 강요받던 창씨 개명 또한 슬픈 역사의 잔잽니다.



사람 이름만 개명된게 아닙니다.



우리 산야의 수많은 풀ㆍ꽃ㆍ나무에까지 영향을 미쳤습니다.



광복 80주년 국립수목원의 의미있는 여정이 시작됐습니다.



이세흠 기잡니다.



[리포트]



우리나라 최초의 식물분류학자, 하은 정태현 선생.



구한말부터 해방 이후까지 한반도 전역에서 수천 점의 식물 표본을 채집하고, 첫 한글 식물도감을 편찬했습니다.



선생이 발견했던 신종 식물 '민생열귀나무'입니다.



그런데 학명에 일본식 이름이 적혀있습니다.



선생이 일제강점기 창씨개명으로 '가와모토 다이겐'이라는 이름을 써야 했기 때문입니다.



이 때문에 선생이 발견한 신종 식물 상당수는 오랜 시간 일본 학자의 업적으로 여겨져 왔습니다.



[장계선/국립수목원 연구관 : "일본어 성함이 있고 밑에 보시면 정태현이라고 다시 우리말 이름을 적어놔서 가와모토 다이겐이 정태현 선생님이라는 그 증거를 제시해 주는…"]



국립수목원이 광복 80주년을 맞아 선생이 발견한 신종 식물의 이름 되찾기에 나섰습니다.



민생열귀나무의 경우 학명에 선생의 우리말 이름을 담은 데 이어, 국제적으로 공인도 받았습니다.



[임영석/국립수목원장 : "위원님들 전원 만장일치로 학명을 바꾸는 것에 동의해 주셨고요. (국제 식물명 색인) 사이트에 학명이 바뀐 과정과 그것이 국제식물 명명규약에 의해서 합리적이라는 것을 입증(했습니다)."]



국립수목원은 자료가 축적되는 대로 추가로 학명 변경에 나설 예정입니다.



또, 일제강점기에 해외로 반출됐던 한반도 자생식물 15종을 한 세기 만에 되찾아오는 등 우리 식물 되찾기에 나서고 있습니다.



KBS 뉴스 이세흠입니다.



촬영기자:안민식/영상편집:이진이/영상제공:국립수목원



