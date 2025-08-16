뉴스 9 광복 80년, 다시 도약하다

견제와 협력의 딜레마…‘가장 가까운 이웃’ 될 수 있을까

입력 2025.08.16 (21:19) 수정 2025.08.16 (21:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“암의 근원 ‘담배’…후회하기 전에 끊어야” [건강하십니까]

“암의 근원 ‘담배’…후회하기 전에 끊어야” [건강하십니까]
우리 식물 ‘잃어버린 이름’, 광복 80주년 맞아 되찾았다

우리 식물 ‘잃어버린 이름’, 광복 80주년 맞아 되찾았다

다음
[앵커]

광복 80주년을 맞아 다시 생각해 보지 않을 수 없는 문제가 한일 관계입니다.

마침 오는 23일부터 이재명 대통령이 일본을 방문해 이시바 총리와 정상회담을 갖습니다.

우리 대통령이 취임 후 양자 정상회담을 위한 첫 방문국으로 일본을 택한 건 이번이 처음입니다.

과거의 아픔과 갈등을 넘어 진정한 미래지향적 관계로 나아갈수 있을지 한일 두 나라 관계가 변곡점에 놓여있습니다.

전문가들의 해법을 김경진 기자가 들어봤습니다.

[리포트]

시차가 없고 거리가 가까워 매년 1,200만 명이 오고 가는 이웃 나라 일본, 문화, 경제 등에서 손을 잡으면, 시너지를 기대할 수 있습니다.

[강창일/전 주일대사 : "기술, 자본, 시장까지 합쳐서 같이 나간다면 유럽 못지않게 엄청난 시너지 효과가 날 것이다."]

하지만 침략의 역사와 피해자가 느끼기에 미흡한 반성은, 한일 관계 발전을 가로막고 있습니다.

[장성일/동북아역사재단 연구위원 : "(과거사는) 과거에 머물러 있는 문제가 아니고 현재에도 그리고 미래에 국가 관계에도 영향을 주는 중요한 문제이기 때문에."]

이재명 정부는 과거사와 현안을 분리하는 '투 트랙'을 강조하고 있는데.

[조성렬/전 오사카 총영사 : "과거사 문제는 원칙은 원칙대로 대하되 실용 외교의 흐름은 이어가려고 하는 것이라고 볼 수 있습니다."]

전문가들은 한 걸음 더 나아가 '멀티 트랙'을 제안합니다.

[강창일/전 주일대사 : "경제는 경제대로 안보는 안보대로 정치는 정치대로 과거사는 과거사대로 각각각각 움직여 나간다."]

특히 시민사회의 역할을 강조합니다.

[백태웅/하와이대 법학전문대학원 교수 : "피해자들의 진정한 그 원망을 담는 그런 시민사회 중심의 새로운 해결 방안으로 나아가야 한다고 생각합니다."]

[이백순/전 주호주대사 : "위안부 문제라든지 강제징용 문제 이런 거는 분명히 인권 문제이기 때문에 국제적으로도 호소력이 있거든요."]

협력과 견제 사이에서도, 서로가 바라보아야 할 곳은, 과거가 아닌 미래가 되어야 한다고 전문가들은 지적합니다.

KBS 뉴스 김경진입니다.

촬영기자:이상훈 김철호 이중우 지선호/영상편집:김형기

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 견제와 협력의 딜레마…‘가장 가까운 이웃’ 될 수 있을까
    • 입력 2025-08-16 21:19:04
    • 수정2025-08-16 21:52:07
    뉴스 9
[앵커]

광복 80주년을 맞아 다시 생각해 보지 않을 수 없는 문제가 한일 관계입니다.

마침 오는 23일부터 이재명 대통령이 일본을 방문해 이시바 총리와 정상회담을 갖습니다.

우리 대통령이 취임 후 양자 정상회담을 위한 첫 방문국으로 일본을 택한 건 이번이 처음입니다.

과거의 아픔과 갈등을 넘어 진정한 미래지향적 관계로 나아갈수 있을지 한일 두 나라 관계가 변곡점에 놓여있습니다.

전문가들의 해법을 김경진 기자가 들어봤습니다.

[리포트]

시차가 없고 거리가 가까워 매년 1,200만 명이 오고 가는 이웃 나라 일본, 문화, 경제 등에서 손을 잡으면, 시너지를 기대할 수 있습니다.

[강창일/전 주일대사 : "기술, 자본, 시장까지 합쳐서 같이 나간다면 유럽 못지않게 엄청난 시너지 효과가 날 것이다."]

하지만 침략의 역사와 피해자가 느끼기에 미흡한 반성은, 한일 관계 발전을 가로막고 있습니다.

[장성일/동북아역사재단 연구위원 : "(과거사는) 과거에 머물러 있는 문제가 아니고 현재에도 그리고 미래에 국가 관계에도 영향을 주는 중요한 문제이기 때문에."]

이재명 정부는 과거사와 현안을 분리하는 '투 트랙'을 강조하고 있는데.

[조성렬/전 오사카 총영사 : "과거사 문제는 원칙은 원칙대로 대하되 실용 외교의 흐름은 이어가려고 하는 것이라고 볼 수 있습니다."]

전문가들은 한 걸음 더 나아가 '멀티 트랙'을 제안합니다.

[강창일/전 주일대사 : "경제는 경제대로 안보는 안보대로 정치는 정치대로 과거사는 과거사대로 각각각각 움직여 나간다."]

특히 시민사회의 역할을 강조합니다.

[백태웅/하와이대 법학전문대학원 교수 : "피해자들의 진정한 그 원망을 담는 그런 시민사회 중심의 새로운 해결 방안으로 나아가야 한다고 생각합니다."]

[이백순/전 주호주대사 : "위안부 문제라든지 강제징용 문제 이런 거는 분명히 인권 문제이기 때문에 국제적으로도 호소력이 있거든요."]

협력과 견제 사이에서도, 서로가 바라보아야 할 곳은, 과거가 아닌 미래가 되어야 한다고 전문가들은 지적합니다.

KBS 뉴스 김경진입니다.

촬영기자:이상훈 김철호 이중우 지선호/영상편집:김형기
김경진
김경진 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

광복 80년, 다시 도약하다

더보기
광복 80년, 한일수교 60년…망각과 기억

광복 80년, 한일수교 60년…망각과 기억
우리 식물 ‘잃어버린 이름’, 광복 80주년 맞아 되찾았다

우리 식물 ‘잃어버린 이름’, 광복 80주년 맞아 되찾았다
여 “친일 후예, 광복절 모욕”…야 “국민임명식, 자화자찬 쇼”

여 “친일 후예, 광복절 모욕”…야 “국민임명식, 자화자찬 쇼”
“친일 행적 알리는 것도 독립운동” [광복80주년]⑧

“친일 행적 알리는 것도 독립운동” [광복80주년]⑧

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프·푸틴 ‘노딜 회담’…“합의 여부는 젤렌스키에 <br>달려”

트럼프·푸틴 ‘노딜 회담’…“합의 여부는 젤렌스키에 달려”
젤렌스키 18일 방미…회담 승자는 푸틴?

젤렌스키 18일 방미…회담 승자는 푸틴?
‘집사’ 김예성 구속…“김건희, <br>10원도 돌려받는 성격”

‘집사’ 김예성 구속…“김건희, 10원도 돌려받는 성격”
윤 전 대통령 실명? “사실과 달라” vs “진단서 제출”

윤 전 대통령 실명? “사실과 달라” vs “진단서 제출”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.