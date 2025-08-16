청주 아파트 붕괴 우려 신고…“건물 구조 이상 없어”
입력 2025.08.16 (21:21) 수정 2025.08.16 (21:38)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어젯밤 11시쯤 청주시 운천동의 한 5층짜리 아파트에서 천장에 금이 갔다는 신고가 경찰에 접수돼 주민 60여 명이 긴급 대피했습니다.
신고를 접수한 청주시 등이 긴급 안전 진단한 결과, 건물 구조에는 문제가 없었지만 1층 베란다 천장 쪽에서 1m 길이의 갈라짐이 확인됐습니다.
청주시는 천장 균열 여부와 원인 등을 정밀 조사할 계획입니다.
신고를 접수한 청주시 등이 긴급 안전 진단한 결과, 건물 구조에는 문제가 없었지만 1층 베란다 천장 쪽에서 1m 길이의 갈라짐이 확인됐습니다.
청주시는 천장 균열 여부와 원인 등을 정밀 조사할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 청주 아파트 붕괴 우려 신고…“건물 구조 이상 없어”
-
- 입력 2025-08-16 21:21:02
- 수정2025-08-16 21:38:04
어젯밤 11시쯤 청주시 운천동의 한 5층짜리 아파트에서 천장에 금이 갔다는 신고가 경찰에 접수돼 주민 60여 명이 긴급 대피했습니다.
신고를 접수한 청주시 등이 긴급 안전 진단한 결과, 건물 구조에는 문제가 없었지만 1층 베란다 천장 쪽에서 1m 길이의 갈라짐이 확인됐습니다.
청주시는 천장 균열 여부와 원인 등을 정밀 조사할 계획입니다.
신고를 접수한 청주시 등이 긴급 안전 진단한 결과, 건물 구조에는 문제가 없었지만 1층 베란다 천장 쪽에서 1m 길이의 갈라짐이 확인됐습니다.
청주시는 천장 균열 여부와 원인 등을 정밀 조사할 계획입니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.