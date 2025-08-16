음성 농업용 창고서 불…2억여 원 피해

동영상 고정 취소

어젯밤 9시 40분쯤 음성군 감곡면의 한 농업용 창고에서 불이 나 3시간여 만에 꺼졌습니다.



이 불로 창고 내부 360㎡ 면적과 과일 선별기, 지게차 등이 타 소방서 추산 2억 천만 원의 재산 피해가 났습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



