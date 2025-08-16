충청북도, ‘유전자세포치료제’ 생산 시설 구축

동영상 고정 취소

충청북도가 내년 연말까지 희귀 난치병 치료제로 주목받는 유전자세포치료제 생산 시설을 한국생명공학연구원 오창분원에 구축합니다.



충청북도는 국비를 포함한 예산 80억 원을 들여 자동화 세포 배양과 정제 장비, 유전자세포치료제 생산공정 시설 등을 구축해 바이오 기업의 신약 개발을 지원할 예정입니다.



유전자세포치료제는 생산 조건이 까다롭고 고도화된 장비가 필요해 기업들이 생산의 어려움을 겪는 것으로 알려져 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!