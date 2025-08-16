청주시, 공공건축물 그린 리모델링 공모 선정
입력 2025.08.16 (21:22)
청주시가 국토교통부 주관 공공건축물 그린 리모델링 공모사업에 6년 연속 선정됐습니다.
그린 리모델링은 지어진 지 10년이 넘은 공공건축물 가운데 노후로 에너지 효율이 저하된 건물의 단열이나 창호 등을 개선하는 사업입니다.
이번 공모 선정으로 청주시는 국비와 시비 등 78억여 원을 투입해 청주 아동복지관과 청주시 노인종합복지관 등 4개 공공건축물의 리모델링 공사를 진행할 계획입니다.
