청주시, 공공건축물 그린 리모델링 공모 선정

동영상 고정 취소

청주시가 국토교통부 주관 공공건축물 그린 리모델링 공모사업에 6년 연속 선정됐습니다.



그린 리모델링은 지어진 지 10년이 넘은 공공건축물 가운데 노후로 에너지 효율이 저하된 건물의 단열이나 창호 등을 개선하는 사업입니다.



이번 공모 선정으로 청주시는 국비와 시비 등 78억여 원을 투입해 청주 아동복지관과 청주시 노인종합복지관 등 4개 공공건축물의 리모델링 공사를 진행할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!