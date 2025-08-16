충청북도, 사료구매자금 융자 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충청북도가 사룟값 인상 등으로 어려움을 겪는 축산 농가를 돕기 위해 올해 하반기 사료 구매 자금 215억 원을 낮은 이자로 지원합니다.



한육우와 닭, 오리 등 5가지 축종은 최대 6억 원, 나머지는 9천만 원 한도에서 융자 100%에 금리 1.8%, 2년 거치 일시 상환 조건으로 지원받을 수 있습니다.



