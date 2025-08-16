횡성, 외국인 계절근로자 만남의 날 행사

동영상 고정 취소

횡성군은 오늘(16일) 둔내복합체육센터에서 '외국인 계절근로자 만남의 날'행사를 열었습니다.



이 자리에는 외국인 계절근로자와 지역 농민 등 700여 명이 참석해 소통의 시간을 가졌습니다.



또, 라오스와 필리핀 노동·사회복지부 관계자가 횡성군의 계절근로자 현황을 살펴봤습니다.



올해 횡성의 외국인 계절근로자는 1,300여 명으로 역대 최대규모입니다.



