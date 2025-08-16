횡성, 외국인 계절근로자 만남의 날 행사
입력 2025.08.16 (21:23) 수정 2025.08.16 (21:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
횡성군은 오늘(16일) 둔내복합체육센터에서 '외국인 계절근로자 만남의 날'행사를 열었습니다.
이 자리에는 외국인 계절근로자와 지역 농민 등 700여 명이 참석해 소통의 시간을 가졌습니다.
또, 라오스와 필리핀 노동·사회복지부 관계자가 횡성군의 계절근로자 현황을 살펴봤습니다.
올해 횡성의 외국인 계절근로자는 1,300여 명으로 역대 최대규모입니다.
이 자리에는 외국인 계절근로자와 지역 농민 등 700여 명이 참석해 소통의 시간을 가졌습니다.
또, 라오스와 필리핀 노동·사회복지부 관계자가 횡성군의 계절근로자 현황을 살펴봤습니다.
올해 횡성의 외국인 계절근로자는 1,300여 명으로 역대 최대규모입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 횡성, 외국인 계절근로자 만남의 날 행사
-
- 입력 2025-08-16 21:23:47
- 수정2025-08-16 21:28:23
횡성군은 오늘(16일) 둔내복합체육센터에서 '외국인 계절근로자 만남의 날'행사를 열었습니다.
이 자리에는 외국인 계절근로자와 지역 농민 등 700여 명이 참석해 소통의 시간을 가졌습니다.
또, 라오스와 필리핀 노동·사회복지부 관계자가 횡성군의 계절근로자 현황을 살펴봤습니다.
올해 횡성의 외국인 계절근로자는 1,300여 명으로 역대 최대규모입니다.
이 자리에는 외국인 계절근로자와 지역 농민 등 700여 명이 참석해 소통의 시간을 가졌습니다.
또, 라오스와 필리핀 노동·사회복지부 관계자가 횡성군의 계절근로자 현황을 살펴봤습니다.
올해 횡성의 외국인 계절근로자는 1,300여 명으로 역대 최대규모입니다.
-
-
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr하초희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.