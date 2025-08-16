경상남도, 축제·옥외행사장 전기설비 사전 점검
입력 2025.08.16 (21:33)
경상남도가 이번 가을부터 축제와 옥외 행사장 전기설비 사전 기술검토제를 전국 최초로 도입합니다.
경상남도는 지난해 축제와 옥외 행사장 현장 점검 때 전기 관련 지적 사항이 많았다며, 한전 경남본부가 관람객 천 명 이상인 축제 등을 중심으로 전기설비 안전성 여부를 미리 점검할 계획이라고 밝혔습니다.
경상남도가 이번 가을부터 축제와 옥외 행사장 전기설비 사전 기술검토제를 전국 최초로 도입합니다.
