‘제과점장 흉기 위협’ 미국 국적 60대 벌금형

창원지법은 제과점 점장을 흉기로 위협한 혐의로 기소된 미국 국적 60대 A씨에게 벌금 2백만 원을 선고했습니다.



A씨는 지난해 5월, 김해시 한 제과점에서 주문한 디저트가 맛이 없다며, 주머니에 있던 흉기로 점장을 위협한 혐의로 기소됐습니다.



