‘노동법 위반’ 창원·함안·창녕·의령 사업장서 534건 적발

고용노동부 창원지청이 올해 상반기 근로감독을 실시해 500건이 넘는 위반 사안을 적발했습니다.



창원지청은 창원·함안·창녕·의령의 사업장 327곳에 대해 근로감독을 한 결과, 근로기준법, 근로자퇴직급여 보장법 등 위반 사항 534건을 발견해 시정조치했다고 밝혔습니다.



위반 사항으로는 임금·퇴직금 등 '금품 체납'이 145곳, 208건으로 가장 많았으며, 금액으로는 11억 원에 달했습니다.



