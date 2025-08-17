“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 가능” [광복80년]②

광복 80주년인 올해는 한일 수교 60주년이기도 합니다. 1965년 한일기본조약 체결로 양국 관계가 복원됐습니다. 한일 관계는 1990년대 위안부 문제를 인정하고 사죄한 고노 담화, 일본의 공식 사과를 처음 문서로 명시한 김대중-오부치 선언을 기반으로 발전해 왔습니다. 2002년엔 한일 월드컵을 성공적으로 개최하며 양국 간 문화 교류도 활성화됐습니다.하지만 과거사와 일본의 독도 영유권 주장 등으로 갈등은 반복됐습니다. 특히 2018년 강제동원 피해자에 대한 대법원의 배상 판결에 일본이 수출 규제로 보복하자 'NO 재팬' 운동이 번지며 갈등이 정점을 찍었습니다.갈등과 봉합이 거듭된 수십 년 동안 우리는 경제·군사적으로 일본과 대등한 위치로 올라섰습니다. 1인당 명목 GDP는 2022년 처음으로 일본을 앞질렀습니다. 북한의 위협에 대응해 군사력도 세계 5위권으로 성장하며, 평화헌법의 한계 속에서도 여전히 군사 강국으로 평가받는 일본에 더 이상 밀리지 않습니다.KBS는 광복 80년을 맞아, 앞으로 동북아는 어떤 미래를 맞이하게 될지, 우리는 어떤 선택을 해야 할지 짚어보는 전문가 연속 인터뷰를 준비했습니다. 두 번째 순서로 강창일 전 주일대사의 인터뷰를 싣습니다. 강 전 대사는 17대, 18대, 19대, 20대, 4선 국회의원을 지낸 정치인으로, 한일의원연맹 회장을 지내고 2020년 주일대사를 지냈습니다. 강 전 대사는 "투트랙이 아닌 '멀티트랙'으로 한일 관계에 접근해야 한다"며 이재명 대통령과 이시바 일본 총리는 '윈윈'할 수 있는 관계라고 평가했습니다.[광복 80년, 동북아의 미래를 묻다 : KBS 연속 인터뷰]① 이백순 전 주호주대사③ 조성렬 전 오사카 총영사④ 장성일 동북아역사재단 연구위원https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8331418Q. 이재명 정부의 대일 정책, 어떻게 펼쳐질 거로 보시나요?A. 윤석열 정부 때 국익을 생각하자는 외교 때문에 국민들이 자존감이 상하고 국격이 떨어졌습니다. 이제 새 정부가 들어섰으니까 대등한 입장에서, 대칭적 관계에서 일본을 접하면서 서로 윈윈할 수 있도록 손을 잡아야 되지 않느냐 이렇게 생각을 하고 있어요. 또 이재명 대통령도 국익 중심의 외교, 또 실용주의 외교를 펼치려 하는 사람 아니겠습니까? 그러니까 일본과 손잡으면 무엇이 우리한테 득이 되는지를 정확히 알고 있어요. 저는 아주 낙관하고 있습니다. 제가 4년 전에 대사할 때도 일본 언론이 이재명 대통령에 대해 반일주의자라고 비판했어요. 그래서 제가 늘 다니면서 그렇지 않다, 이재명 씨는 실용주의자이고 국익 중심의 외교를 펼칠 사람이니까 염려하지 않아도 된다고 이야기했습니다. 이시바 총리하고 개인적으로 여러 차례 만나서 대화를 해봤는데 비슷한 생각을 하고 있어요. 이시바 총리는 아주 좋은 파트너예요.Q. 광복절을 맞아 진행한 KBS 여론조사 결과를 보면, 일본이 과거사에 대한 반성이 부족하다는 응답이 80%가 넘습니다.A. 우리가 일본을 향해 사과하라고 이야기하는데, 사과는 강요해서 되는 문제가 아니고 스스로 해야죠. 우리가 일본에 요구할 수 있는 건, 일단 역사 왜곡이나 역사 조작 같은 건 분명히 안 된다는 겁니다. '팩트'를 기준으로 해야 해요. 예를 들어서 일본의 조선 강점, 강점이 아니라고 하면 그건 말이 안 되는 거죠. 그건 세계적인 상식이거든요. 과거에 집 옆에 강도가 있었는데 그 강도가 지금도 "나 강도질 한 적이 없다" 이렇게 하게 되면 불안해서 살지를 못하죠. 그리고 늘 경계하게 되잖아요. 그러니까 그런 것은 과거의 잘못은 솔직하게 인정해야죠. 하지만 해석의 영역은 조금 다릅니다.Q. 그런데 일본이 우경화되면서 아예 '팩트'조차 무시하는 분위기도 커지는 거 같아요.A. 우경화된 사람들 이외에는 대부분이 상식적 선에서 과거사를 인정하고 있죠. 그런데 아주 극우적인 생각을 가진, 돌아가신 아베 전 총리라든지 지금 또 수상 물망에 오른 다카이치 같은 사람들 이런 사람은 아주 극우적 성향을 갖고 있어서 과거 잘못된 것을 인정하지 않죠. 이렇게 됐을 때는 한일 관계가 삐거덕거릴 수밖에 없어요. 다수는 보편적인 상식에 입각해서 한일 관계를 보고 있다고 생각을 해요. 그런데 우경화된 사람들, 저는 3분의 1 정도라고 보는데, 그런 사람들은 한국 사람들을 기분 나쁘게 하고 과거사를 인정하지 않는 경향이 있어요. 460명 중에 아베파 한 100여 분이 그래요. 그 외에는 상식선에서 대화가 가능해요. 우경화된 사람들이 정권을 잡을지는 좀 더 두고봐야 되겠어요.Q. 그리고 한국도 기성세대와 젊은 세대의 인식이 조금 다른 부분이 있듯이 일본 내에서도 젊은 세대의 역사 인식이 기성세대와 좀 다른 거 같아요.A. 아주 다릅니다. 그러니까 한국도 일본도 상호 인식이 아주 달라요. 잘 아시다시피 한국이 1965년도에 우리가 GDP가 108달러 달러였을 때 일본이 900달러였어요. 10배 정도 차이가 났는데 지금은 4년 전부터 3년 전부터 우리가 위에 앞서 있어요. 일본의 젊은 사람들은 잘 알고 있어요. 또 한국의 젊은 사람도 그 내용을 잘 알고 있거든요. 그래서 오히려 일본의 젊은 친구들은 한국에 대해서 열등의식을 느낄 정도예요. 또 한국에 대한 동경도 많이 하고 있고 그런 의미에서 한일 간의 장래는 되게 밝아요. 지금 60대, 70대 정치인들도 보면 과거에 우리 못 살 때 같이 지냈잖아요. 그러니까 늘 한국을 우습게 보는 그런 경향이 있어요. 그렇지마는 현실은 인정해야죠. 싫든 좋든. 40대, 50대에 오게 되면 아주 정치인들도 아주 리버럴해서 한국 사람들하고 친해지고 싶다고 하고, 과거사에 대해 솔직한 얘기를 많이 합니다. 그런데 60대, 70대가 좀 어려워요.Q. 이시바 총리의 내각 구성이 리더십이 약해졌는데, 일본의 국내 정세가 한일 관계에 어떤 영향을 미칠거라 생각하시나요?A. 이시바 총리는 미래 지향적인 생각을 갖고 있고 과거사에 대해서 확실한 입장을 갖고 있어요. 그 사람은 야스쿠니 신사도 참배하지 않습니다. 과거의 잘못을 정확히 알고 있어요. 그런데 이시바 총리는 자민당 내에서도 소수예요. 국민적 인기는 있는데 소수파예요. 그래서 이번에 3연패 했죠. 뭐 중의원, 도의원, 참의원 세 번 패배해 물러나라는 그런 목소리도 있어요. 반대파에서는 그렇지만 제가 볼 때는 대안이 없어요. 그래서 당분간은 속투(續投)할 것이다. 그런데 오래는 가지 못할 것이다 이렇게 생각을 하고 있고요.Q. '투트랙 접근법', '실용외교'를 이재명 정부가 강조하고 있는데 과거 정권도 투트랙 기조를 얘기했던 적이 있고, 반복된 기조이기도 한데, 지속 가능하기 위한 조건은 무엇일까요?A. 저는 '투트랙'이 아니라 '멀티 트랙'이라고 하고 싶어요. 경제는 경제대로, 안보는 안보대로, 정치는 정치대로, 과거사는 과거사대로, 각각 움직여 나가야 합니다. 1965년 한일 수교되어서도 역사 문제 때문에 시끄러웠어요. 그렇지만 그것이 다른 영향을 안 줬어요. 그건 그대로 서로 토론하면서 논의하면서 다른 것은 이제 우리가 협조해 나가는 구조였죠. 그런데 아베 전 총리가 10년 전에 우경화하면서 모든 분야의 갈등을 갖고 와 버렸어요. 역사 문제 때문에. 그러니까 아주 아베 총리의 우책이었다. 바보 같은 짓이었다고 봅니다. 그래서 그게 '수출 규제'로 나타났었는데 이제는 그런 바보짓들을 서로 하지 말아야 한다 이렇게 생각을 하죠.Q. 멀티트랙으로 접근했을 때 가장 협력이 어려울 거로 보이는 분야는 무엇인가요?A. 우리가 하기에 따라서 전부 해결할 수 있을 거라고 확신을 하고 있어요. 하지만 단 하나, 안보 문제는 걸리는 게 많습니다. 일본이 과거사에 대해서 반성하지 않는 상황에서 '군사동맹'은 안 되죠. 불안하잖아요. 언제 어떻게 또 침략해 올지 모르니까 군사동맹은 안 되고, 일본하고는 군사동맹이 아니라 한미일 안보 협력, 이 정도만 얘기하고 있죠. 하지만 이재명 정부에선 한일, 한미일 안보 협력이 더 강화되어야 한다고 봐요.Q. 한일 경제공동체 논의도 나오는데 실현 가능하다고 보시나요?A. 일본인의 섬세함, 치밀함과 한국인의 진취성, 이것을 합치면 엄청나게 그리고 일본의 시장과 한국의 시장 합치면 엄청난 시장이에요. 거기다 양국의 기술 자본 시장까지 합쳐서 같이 나간다면 유럽 못지않게 엄청난 시너지 효과가 날 것이라고 봐요. 옛날에는 한국이 일방적으로 일본의 종속 관계였지 않습니까? 옛날엔. 이제는 달라졌잖아요. 손잡고 나가야 할 때가 됐어요. 일본도 기분 나쁘다고 하지 말고 한국이 글로벌 중추 국가가 되도록 인정해서 이제는 손잡고 나가자, 뭐 그런 제의를 하고 싶어요.Q. 마지막으로 한일 관계 발전을 위해 제언하고 싶은 것은 무엇인가요?A. 일본과 한국의 원로들을 모아서 회의체를 하나 만들었으면 좋겠어요. 역사 쪽, 경제 쪽, 각각의 전문가들을 모셔서 거기에서 토론하고 의견을 수렴하게 되면 정부에서 일하기 좋지 않겠느냐는 거죠. 과거에 과거사 문제 있을 때 김대중, 김영삼 대통령 때는 '한일 역사공동위원회'라는 걸 만들었어요. 거기서 이제 역사 문제, 과거사 문제에 관해서 토론하면서 시간도 벌고 서로 오해도 풀고 이런 게 있는데 이제 전 분야에 걸쳐서 한국과 일본의 전문가 원로회의를 만들었으면 좋겠다. 이게 정부에 건의하고 싶은 거예요.취재 : 김경진, 송금한촬영 : 이상훈, 김철호, 이중우, 지선호