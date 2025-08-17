LH, ‘신탁 전세사기 피해’ 대구 다세대주택 매입
입력 2025.08.17 (21:40) 수정 2025.08.17 (21:52)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국토지주택공사, LH의 신탁 전세사기 피해 주택 매입 첫 사례가 대구에서 나왔습니다.
LH는 모레(19일) 신탁 전세사기 피해가 발생한 대구시 북구 침산동 다세대주택 16가구를 매입하는 계약을 건물 신탁사·우선 수익권자 측과 체결합니다.
피해자들이 떼일 뻔한 보증금은 감정평가액에서 매입 가격을 뺀 차익을 활용해 일부 반환됩니다.
LH는 모레(19일) 신탁 전세사기 피해가 발생한 대구시 북구 침산동 다세대주택 16가구를 매입하는 계약을 건물 신탁사·우선 수익권자 측과 체결합니다.
피해자들이 떼일 뻔한 보증금은 감정평가액에서 매입 가격을 뺀 차익을 활용해 일부 반환됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- LH, ‘신탁 전세사기 피해’ 대구 다세대주택 매입
-
- 입력 2025-08-17 21:40:54
- 수정2025-08-17 21:52:05
한국토지주택공사, LH의 신탁 전세사기 피해 주택 매입 첫 사례가 대구에서 나왔습니다.
LH는 모레(19일) 신탁 전세사기 피해가 발생한 대구시 북구 침산동 다세대주택 16가구를 매입하는 계약을 건물 신탁사·우선 수익권자 측과 체결합니다.
피해자들이 떼일 뻔한 보증금은 감정평가액에서 매입 가격을 뺀 차익을 활용해 일부 반환됩니다.
LH는 모레(19일) 신탁 전세사기 피해가 발생한 대구시 북구 침산동 다세대주택 16가구를 매입하는 계약을 건물 신탁사·우선 수익권자 측과 체결합니다.
피해자들이 떼일 뻔한 보증금은 감정평가액에서 매입 가격을 뺀 차익을 활용해 일부 반환됩니다.
-
-
이지은 기자 easy@kbs.co.kr이지은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.