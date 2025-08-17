뉴스9(대구) 광복 80년, 다시 도약하다

‘독립운동 성지 대구’…국립 대구독립역사관 건립되나?

입력 2025.08.17 (21:39) 수정 2025.08.17 (21:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 대구·경북 오프닝]

[뉴스9 대구·경북 오프닝]
LH, ‘신탁 전세사기 피해’ 대구 다세대주택 매입

LH, ‘신탁 전세사기 피해’ 대구 다세대주택 매입

다음
[앵커]

일제 강점기, 나라를 되찾기 위한 독립운동이 가장 활발하게 펼쳐졌던 곳이 바로 대구인데요.

하지만 관련 기념시설 건립은 수년째 답보 상태입니다.

새 정부가 국정과제로 국립 대구독립역사관 건립을 반영하면서 사업이 속도를 낼 수 있을지 관심이 커지고 있습니다.

이지은 기자입니다.

[리포트]

일제강점기 한강 이남에서 가장 큰 감옥이었던 대구형무소.

서울 서대문형무소보다 많은 216명의 독립운동가가 순국했습니다.

항일 비밀결사 단체인 대한광복회, 국권회복운동이었던 국채보상운동이 시작된 곳도 대굽니다.

여기에다 민족시인 이육사, 이상화까지….

명실상부한 독립운동의 성지이지만, 변변한 독립운동 기념시설이 없습니다.

이에 홍준표 전 대구시장 당시 대구의 근현대사를 망라한 '구국운동기념관' 건립을 추진했지만,

[홍준표/전 대구시장/지난 2023년 : "서문시장이 다시 한번 도약하기 위해서 100주년 사업을 지금 대구시와 (대통령실이) 협력해서 하고 있습니다."]

기획재정부 예타 대상사업에 선정되지 못하면서 성과는 없었습니다.

이런 가운데 이재명 대통령이 대구의 독립운동 기념 사업을 대선공약에 이어 국정운영 5개년 계획에 반영하면서 다시 기대감이 커지고 있습니다.

대구시는 민주당과 함께 가칭 국립 대구독립역사관 건립을 추진하기로 협의하고, 사업계획을 보완한 뒤 다시 예타를 신청할 방침입니다.

[김신영/대구시 문화유산과장 : "보훈부 등 관계 기관하고 협의하고 조율해야 할 사항이 많고…. 큰 사업이기 때문에 추진하는 데 이제 시일이 좀 소요될 거지만 저희 시에서는 의지를 가지고…."]

전액 국비 사업으로 정부와의 협의가 중요한 만큼, 대구가 독립운동의 성지에 걸맞은 예우를 받을 수 있도록 시민들의 관심과 지지가 필요합니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.

촬영기자:백창민/영상편집:이병민

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘독립운동 성지 대구’…국립 대구독립역사관 건립되나?
    • 입력 2025-08-17 21:39:52
    • 수정2025-08-17 21:52:23
    뉴스9(대구)
[앵커]

일제 강점기, 나라를 되찾기 위한 독립운동이 가장 활발하게 펼쳐졌던 곳이 바로 대구인데요.

하지만 관련 기념시설 건립은 수년째 답보 상태입니다.

새 정부가 국정과제로 국립 대구독립역사관 건립을 반영하면서 사업이 속도를 낼 수 있을지 관심이 커지고 있습니다.

이지은 기자입니다.

[리포트]

일제강점기 한강 이남에서 가장 큰 감옥이었던 대구형무소.

서울 서대문형무소보다 많은 216명의 독립운동가가 순국했습니다.

항일 비밀결사 단체인 대한광복회, 국권회복운동이었던 국채보상운동이 시작된 곳도 대굽니다.

여기에다 민족시인 이육사, 이상화까지….

명실상부한 독립운동의 성지이지만, 변변한 독립운동 기념시설이 없습니다.

이에 홍준표 전 대구시장 당시 대구의 근현대사를 망라한 '구국운동기념관' 건립을 추진했지만,

[홍준표/전 대구시장/지난 2023년 : "서문시장이 다시 한번 도약하기 위해서 100주년 사업을 지금 대구시와 (대통령실이) 협력해서 하고 있습니다."]

기획재정부 예타 대상사업에 선정되지 못하면서 성과는 없었습니다.

이런 가운데 이재명 대통령이 대구의 독립운동 기념 사업을 대선공약에 이어 국정운영 5개년 계획에 반영하면서 다시 기대감이 커지고 있습니다.

대구시는 민주당과 함께 가칭 국립 대구독립역사관 건립을 추진하기로 협의하고, 사업계획을 보완한 뒤 다시 예타를 신청할 방침입니다.

[김신영/대구시 문화유산과장 : "보훈부 등 관계 기관하고 협의하고 조율해야 할 사항이 많고…. 큰 사업이기 때문에 추진하는 데 이제 시일이 좀 소요될 거지만 저희 시에서는 의지를 가지고…."]

전액 국비 사업으로 정부와의 협의가 중요한 만큼, 대구가 독립운동의 성지에 걸맞은 예우를 받을 수 있도록 시민들의 관심과 지지가 필요합니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.

촬영기자:백창민/영상편집:이병민
이지은
이지은 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

광복 80년, 다시 도약하다

더보기
“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 가능” [광복80년]②

“투트랙 아닌 멀티트랙으로…이재명-이시바 윈윈 가능” [광복80년]②
“너희는 독립을 보게 되리라”…갈 길 먼 예우 [광복80주년]⑨

“너희는 독립을 보게 되리라”…갈 길 먼 예우 [광복80주년]⑨
“‘안미경중’ 유효기간 끝났다…이제는 ‘자력자강’의 시대” [광복80년]①

“‘안미경중’ 유효기간 끝났다…이제는 ‘자력자강’의 시대” [광복80년]①
“그림으로 마음 나눠요”…한·일 아이들이 피워낸 우정

“그림으로 마음 나눠요”…한·일 아이들이 피워낸 우정

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

폭염특보 강화…전국 다시 무더위

폭염특보 강화…전국 다시 무더위
국민의힘 당대표 후보 2차 <br>TV토론…쇄신·특검 대응 격돌

국민의힘 당대표 후보 2차 TV토론…쇄신·특검 대응 격돌
이 대통령, 진관사 찾아 <br>“정상회담 일정 잘 해내야”

이 대통령, 진관사 찾아 “정상회담 일정 잘 해내야”
“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나

“트럼프, 22일까지 3자회담 추진”…‘돈바스 넘겨라’ 압박하나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.