25회 마산가고파국화축제 11월 1일 개막

전국 최대 규모 국화 축제인 25회 마산가고파국화축제가 오는 11월 1일부터 아흐레 동안 창원 3·15해양누리공원과 합포수변공원에서 열립니다.



창원시는 축제장을 10개의 주제로 구성하고 올해 가꾼 국화를 활용한 230여 개 국화 작품 등 17만 본의 국화꽃을 선보인다고 밝혔습니다.



