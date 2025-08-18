25회 마산가고파국화축제 11월 1일 개막
입력 2025.08.18 (08:19) 수정 2025.08.18 (09:21)
전국 최대 규모 국화 축제인 25회 마산가고파국화축제가 오는 11월 1일부터 아흐레 동안 창원 3·15해양누리공원과 합포수변공원에서 열립니다.
창원시는 축제장을 10개의 주제로 구성하고 올해 가꾼 국화를 활용한 230여 개 국화 작품 등 17만 본의 국화꽃을 선보인다고 밝혔습니다.
창원시는 축제장을 10개의 주제로 구성하고 올해 가꾼 국화를 활용한 230여 개 국화 작품 등 17만 본의 국화꽃을 선보인다고 밝혔습니다.
