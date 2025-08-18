김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에

동영상 고정 취소

[앵커]



김건희 여사가 구속 이후 두 번째로 특검에 조사에 출석했습니다.



김 여사 집사로 알려진 김예성 씨와 건진법사 전성배 씨도 같은 날 소환됐는데요.



김 여사가 모든 혐의를 부인하고 있어, 특검팀은 최측근들을 상대로 김 여사 관련 의혹을 추궁할 방침입니다.



허지영 기자, 김 여사 도착했습니까?



[리포트]



김건희 여사는 오늘 오전 9시 40분쯤 구속 이후 두 번째로 특검 사무실에 출석했습니다.



지난 14일 조사를 받은 뒤 나흘 만입니다.



오늘도 김 여사는 수갑을 찬 평상복 차림으로 호송차를 타고 출석했습니다.



구속 후 첫 소환조사에서 김 여사는 단 4시간 만에 구치소로 돌아갔습니다.



명태균 씨에게 대선 여론조사를 맡기고, 김영선 전 의원의 공천을 도와준 게 아니냐는 수사팀 질문 등엔 대부분 답하지 않았습니다.



특검팀은 오늘도 김 여사가 2022년 공천관리위원장이었던 윤상현 의원과 공천을 논의했는지, 지난해 김상민 전 검사를 공천하려고 했는지 등을 추가로 물을 예정입니다.



당초 계획대로면 도이치모터스 주가조작을 추궁하려 했지만, '진술 거부' 때문에 조사 일정이 미뤄지고 있는 겁니다.



이 때문에 특검은 핵심 관련자 조사에 더 속도를 내고 있습니다.



'통일교 청탁 의혹' 당사자인 건진법사 전성배 씨는 김 여사와 같은 시간 출석했습니다.



특검 출범 이후 첫 조사입니다.



전 씨는 마스크를 쓴 채, 기자들의 "통일교 측 선물과 청탁을 김 여사에게 전달했느냐"는 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.



전 씨에게 '김 여사 선물용 고가 물품'과 함께 통일교 현안을 청탁한 혐의로 구속된 통일교 전 본부장 윤 모 씨는 오늘 재판에 넘겨질 예정입니다.



'집사 게이트 의혹' 핵심 인물인 김예성 씨도, 구속 이후 첫 조사를 받습니다.



김 씨는 일단 횡령 혐의로만 구속된 상탭니다.



특검팀은 김 씨가 김 여사 인맥을 내세워 대기업 투자를 받았는지, 이 투자금 일부를 김 여사와 나눴는지 등을 조사할 예정입니다.



지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.



촬영기자:조원준/영상편집:최근혁



