아침뉴스타임 ‘3대 특검’ 수사

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에

입력 2025.08.18 (10:12) 수정 2025.08.18 (10:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사

다음
[앵커]

김건희 여사가 구속 이후 두 번째로 특검에 조사에 출석했습니다.

김 여사 집사로 알려진 김예성 씨와 건진법사 전성배 씨도 같은 날 소환됐는데요.

김 여사가 모든 혐의를 부인하고 있어, 특검팀은 최측근들을 상대로 김 여사 관련 의혹을 추궁할 방침입니다.

허지영 기자, 김 여사 도착했습니까?

[리포트]

김건희 여사는 오늘 오전 9시 40분쯤 구속 이후 두 번째로 특검 사무실에 출석했습니다.

지난 14일 조사를 받은 뒤 나흘 만입니다.

오늘도 김 여사는 수갑을 찬 평상복 차림으로 호송차를 타고 출석했습니다.

구속 후 첫 소환조사에서 김 여사는 단 4시간 만에 구치소로 돌아갔습니다.

명태균 씨에게 대선 여론조사를 맡기고, 김영선 전 의원의 공천을 도와준 게 아니냐는 수사팀 질문 등엔 대부분 답하지 않았습니다.

특검팀은 오늘도 김 여사가 2022년 공천관리위원장이었던 윤상현 의원과 공천을 논의했는지, 지난해 김상민 전 검사를 공천하려고 했는지 등을 추가로 물을 예정입니다.

당초 계획대로면 도이치모터스 주가조작을 추궁하려 했지만, '진술 거부' 때문에 조사 일정이 미뤄지고 있는 겁니다.

이 때문에 특검은 핵심 관련자 조사에 더 속도를 내고 있습니다.

'통일교 청탁 의혹' 당사자인 건진법사 전성배 씨는 김 여사와 같은 시간 출석했습니다.

특검 출범 이후 첫 조사입니다.

전 씨는 마스크를 쓴 채, 기자들의 "통일교 측 선물과 청탁을 김 여사에게 전달했느냐"는 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.

전 씨에게 '김 여사 선물용 고가 물품'과 함께 통일교 현안을 청탁한 혐의로 구속된 통일교 전 본부장 윤 모 씨는 오늘 재판에 넘겨질 예정입니다.

'집사 게이트 의혹' 핵심 인물인 김예성 씨도, 구속 이후 첫 조사를 받습니다.

김 씨는 일단 횡령 혐의로만 구속된 상탭니다.

특검팀은 김 씨가 김 여사 인맥을 내세워 대기업 투자를 받았는지, 이 투자금 일부를 김 여사와 나눴는지 등을 조사할 예정입니다.

지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.

촬영기자:조원준/영상편집:최근혁

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
    • 입력 2025-08-18 10:12:21
    • 수정2025-08-18 10:33:17
    아침뉴스타임
[앵커]

김건희 여사가 구속 이후 두 번째로 특검에 조사에 출석했습니다.

김 여사 집사로 알려진 김예성 씨와 건진법사 전성배 씨도 같은 날 소환됐는데요.

김 여사가 모든 혐의를 부인하고 있어, 특검팀은 최측근들을 상대로 김 여사 관련 의혹을 추궁할 방침입니다.

허지영 기자, 김 여사 도착했습니까?

[리포트]

김건희 여사는 오늘 오전 9시 40분쯤 구속 이후 두 번째로 특검 사무실에 출석했습니다.

지난 14일 조사를 받은 뒤 나흘 만입니다.

오늘도 김 여사는 수갑을 찬 평상복 차림으로 호송차를 타고 출석했습니다.

구속 후 첫 소환조사에서 김 여사는 단 4시간 만에 구치소로 돌아갔습니다.

명태균 씨에게 대선 여론조사를 맡기고, 김영선 전 의원의 공천을 도와준 게 아니냐는 수사팀 질문 등엔 대부분 답하지 않았습니다.

특검팀은 오늘도 김 여사가 2022년 공천관리위원장이었던 윤상현 의원과 공천을 논의했는지, 지난해 김상민 전 검사를 공천하려고 했는지 등을 추가로 물을 예정입니다.

당초 계획대로면 도이치모터스 주가조작을 추궁하려 했지만, '진술 거부' 때문에 조사 일정이 미뤄지고 있는 겁니다.

이 때문에 특검은 핵심 관련자 조사에 더 속도를 내고 있습니다.

'통일교 청탁 의혹' 당사자인 건진법사 전성배 씨는 김 여사와 같은 시간 출석했습니다.

특검 출범 이후 첫 조사입니다.

전 씨는 마스크를 쓴 채, 기자들의 "통일교 측 선물과 청탁을 김 여사에게 전달했느냐"는 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.

전 씨에게 '김 여사 선물용 고가 물품'과 함께 통일교 현안을 청탁한 혐의로 구속된 통일교 전 본부장 윤 모 씨는 오늘 재판에 넘겨질 예정입니다.

'집사 게이트 의혹' 핵심 인물인 김예성 씨도, 구속 이후 첫 조사를 받습니다.

김 씨는 일단 횡령 혐의로만 구속된 상탭니다.

특검팀은 김 씨가 김 여사 인맥을 내세워 대기업 투자를 받았는지, 이 투자금 일부를 김 여사와 나눴는지 등을 조사할 예정입니다.

지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.

촬영기자:조원준/영상편집:최근혁
허지영
허지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
해병특검, 오후 김용현 전 장관 방문조사…‘VIP 격노’ 등 조사

해병특검, 오후 김용현 전 장관 방문조사…‘VIP 격노’ 등 조사
내란특검, 내일 오전 한덕수 전 국무총리 소환

내란특검, 내일 오전 한덕수 전 국무총리 소환
특검, ‘내란 공모’ 이상민 소환 조사…조만간 기소 예정

특검, ‘내란 공모’ 이상민 소환 조사…조만간 기소 예정
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 <br>이행 준비”

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 <br>불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”

[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.