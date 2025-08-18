철원, 주인 없는 간판 정비 신청 접수
입력 2025.08.18 (10:31)
철원군은 다음 달(9월) 말까지 '주인 없는 간판 정비' 신청을 받습니다.
대상은 연고 없이 오래 방치됐거나, 폭우와 강풍 등 재난에 취약해 안전사고가 우려되는 간판입니다.
신고된 간판에 대해선 현지 실사 등을 거쳐 10월까지 철거할 계획입니다.
신청은 철원군 도시계획팀으로 하면 됩니다.
