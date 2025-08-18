평창, 치매 예방과 환자 관리 교육 실시

동영상 고정 취소

평창군이 이달(8월) 말까지, 평창읍과 진부면, 용평면에서 치매 예방과 환자 관리 교육을 합니다.



교육은 치매 환자와 가족이 참여하는 가족교실과 치매예방 교실 등으로 구성됩니다.



또, 올해 말까지 치매 환자 가정을 방문해 인지 재활 치료도 실시합니다.



평창에는 치매 환자 1,100명이 등록돼 있습니다.



