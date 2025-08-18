인제, 온라인 장학관리 시스템 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인제군은 이달(8)부터 '온라인 장학관리시스템'을 운영합니다.



이 시스템을 이용하면 군청을 방문하지 않고도 PC나 모바일을 통해 장학금 신청부터 심사, 지급까지 가능합니다.



올해 장학금 신청은 12월 5일까지 이뤄지며, 금액은 대학생 500만 원, 고등학생 50만 원입니다.



